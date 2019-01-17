БТА работает в особом режиме из-за плохой погоды

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство (БТА) работает в особом режиме в целях обеспечения нормальной работы городского транспорта и своевременного устранения возможных проблем вследствие погодных условий в столице.

Об этом сообщили Report в БТА.

"Утром 17 января обеспечен выход на линии всех линейных автобусов. Усилен контроль за деятельностью автобусов на регулярных маршрутах. С этой целью мобильные группы агентства осуществляют обслуживание в центрах транспортного обмена и в различных частях города", - отмечается в сообщении.

Было отмечено, что ночью проблем со светофорами на городских дорогах не возникало: "Технический персонал был готов к своевременному устранению таких случаев. Сообщается, что в связи с осадками на всех полосах движения столичной автомагистрали - проспект Гейдара Алиева - Аэропорт – Бильгя и Зыхский круг – Аэропорт максимальная скорость снижена на 20 км/ч".

БТА рекомендует водителям соблюдать ограничения скорости и требования дорожных знаков.

"Мы просим пассажиров быть внимательными в павильонах ожидания автобусов. Кроме того, мы рекомендуем не выходить на проезжие части на территориях центров транспортного обмена и других участках, заходить-сходить с автобусов только на остановках и пользоваться пешеходными переходами", - говорится в сообщении.