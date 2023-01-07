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БТА предупредило участников дорожного движения в связи с изменением погоды

БТА предупредило участников дорожного движения в связи с изменением погоды Бакинское транспортное агентство (БТА) призывает участников дорожного движения быть осторожными на дорогах, принимая во внимание ожидаемое изменение погодных условий на территории страны с 8 января.
Инфраструктура
7 января 2023 г. 11:21
БТА предупредило участников дорожного движения в связи с изменением погоды

Бакинское транспортное агентство (БТА) призывает участников дорожного движения быть осторожными на дорогах, принимая во внимание ожидаемое изменение погодных условий на территории страны с 8 января.

Как сообщает Report со ссылкой на БТА, агентство призывает водителей соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков при езде в условиях снегопада и гололеда.

"Напоминаем пассажирам, что ожидать общественный транспорт нужно только на остановках, не выходя за бордюр, а переходить дорогу только по пешеходным переходам, не выбегая на проезжую часть.

Водителям рекомендуем в условиях ухудшения погоды отдавать предпочтение передвижению на общественном транспорте", - говорится в сообщении БТА.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Nəqliyyat Agentliyi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib

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