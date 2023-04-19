БТА передано на баланс Агентства наземного транспорта Азербайджана

19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в области автомобильного транспорта на административной территории города Баку.

19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в области автомобильного транспорта на административной территории города Баку.

Как передает Report, в документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях совершенствования механизмов регулирования и управления в области автомобильного транспорта, в том числе организации дорожного движения, на административной территории города Баку, повышения конкуренции в сфере регулярных пассажироперевозок автотранспортными средствами, находящимися в общем пользовании, и пассажироперевозок легковыми автомобилями такси, в том числе безопасности и качества оказываемых услуг постановляю:

1. Возложить на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики участие в организации дорожного движения на административной территории города Баку, осуществление регулирования и контроля в области регулярных пассажироперевозок транспортными средствами, находящимися в общем пользовании, и пассажироперевозок легковыми автомобилями такси.

2. Реорганизовать Агентство наземного транспорта Азербайджана в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики (далее - агентство) в форме присоединения к нему юридического лица публичного права "Бакинское транспортное агентство" в подчинении главы Исполнительной власти города Баку.

3. Имущество, находящееся на балансе юридического лица публичного права "Бакинское транспортное агентство" в подчинении главы Исполнительной власти города Баку, передать на баланс агентства.

4. Кабинету министров Азербайджанской Республики:

4.1. в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с совершенствованием нормативно-правовых актов, с учетом частей 1 и 2 настоящего Указа;

4.2. в четырехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о повышении размера уставного фонда агентства с учетом части 2 настоящего Указа;

4.3. в трехмесячный срок обеспечить передачу имущества, находящегося на балансе юридического лица публичного права "Бакинское транспортное агентство", на баланс агентства;

4.4. принять необходимые меры для укрепления материально-технической базы агентства с учетом пункта 4.3 настоящего Указа;

4.5. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

5. Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики:

5.1. совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики осуществить необходимые меры в связи с реорганизацией агентства, в том числе государственной регистрацией прекращения деятельности юридического лица публичного права "Бакинское транспортное агентство";

5.2. принять меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Указа".