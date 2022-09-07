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БТА объявил конкурс по пяти регулярным маршрутным линиям

БТА объявил конкурс по пяти регулярным маршрутным линиям
Инфраструктура
7 сентября 2022 г. 13:00
БТА объявил конкурс по пяти регулярным маршрутным линиям

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс по 5 регулярным маршрутным линиям - №№103, 130, 139, 149 и 206.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Конкурс будет проводиться в соответствии с "Порядком проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом", утвержденным постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2009 года. Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Агентство.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha 5 müntəzəm marşrut xətti ilə bağlı müsabiqə elan edilib

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