БТА объявил конкурс по пяти регулярным маршрутным линиям

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс по 5 регулярным маршрутным линиям - №№103, 130, 139, 149 и 206.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Конкурс будет проводиться в соответствии с "Порядком проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом", утвержденным постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2009 года. Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Агентство.