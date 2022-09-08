БТА объявил конкурс еще по пяти регулярным маршрутным линиям

Бакинское транспортное агентство объявило конкурс по 5 регулярным маршрутным линиям - №103, 130, 139, 149 и 206.
Об этом Report сообщили в Агентстве.
Конкурс будет проводиться в соответствии с "Порядком проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом", утвержденным постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.
Желающие принять участие в конкурсе должны до 17:00 27 сентября обратиться с соответствующим заявлением в Бакинское транспортное агентство.