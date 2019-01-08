Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к пассажирам в связи с ожидаемым сильным ветром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БТА.

По информации, Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов распространил предупреждение в связи с ожидаемым 9 января в столице сильным ветром: "Учитывая это, мы просим пассажиров быть осторожными в павильонах ожидания автобусов. Кроме того, мы рекомендуем не выходить на проезжие части на территориях центров транспортного обмена и других участках, заходить-сходить с автобусов только на остановках и пользоваться пешеходными переходами. Мы также рекомендуем водителям соблюдать ограничения скорости и требования дорожных знаков".