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БТА обратилась к гражданам

БТА обратилась к гражданам Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к участникам движения в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1"
Инфраструктура
30 мая 2021 г. 18:41
БТА обратилась к гражданам

Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к участникам движения в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Как передает Report со ссылкой на агентство, в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1" движение транспорта по улицам, по которым проходит "Бакинское городское кольцо" (Baku City Circuit - BCC) и по прилегающим к нему улицам будет приостановлено с 01:00 31 мая до 06:00 8 июня.

Для удобства пользования населения общественным транспортом в период ограничений схема работы маршрутов, проходящих по улицам в районе трека временно изменена.

"Просим водителей и владельцев автомобилей по возможности мало использовать личные автомобили в данном направлении, отдать предпочтение общественному транспорту", - говорится в заявлении.

Обращаясь к населению, БТА просит с пониманием отнестись к временным изменениям и ограничениям.

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Версия на азербайджанском языке BNA nəqliyyatın hərəkəti ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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