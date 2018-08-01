Баку. 1 августа REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило новые тарифы на проезд по пригородным и межпоселковым маршрутам.

Как сообщает Report со ссылкой на БТА, цены начинаются от 30 гяпиков.

По информации, размер платы за проезд пассажиром в одном направлении (в зависимости от расстояния), вне зависимости от расстояния между начальной и конечной остановками пригородных и межпоселковых маршрутов, устанавливается в соответствии с частью 3 тарифного меню.

С учетом безналичной системы оплаты в пригородных маршрутах №125 и №199, стоимость проезда в них составит 0,35 маната.

Стоимость проезда по экспресс-маршруту H1 в направлении м/ст. "28 Мая" - Аэропорт останется прежней на уровне 1.30 маната.