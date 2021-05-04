БТА о работе общественного транспорта в Баку 8 и 16 мая

Рабочая неделя начинается с 16 мая

8 и 16 мая в Баку будут работать регулярные маршрутные линии.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, 8 мая выпадает на субботу, а 16 мая - на воскресенье, но поскольку это официальные рабочие дни, общественный транспорт будет работать.

Отметим, что в соответствии с постановлением Кабинета министров, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики рабочие дни 11 и 12 мая 2021 года заменены выходными 8 и 16 мая. Таким образом, с 9 по 15 мая - нерабочие дни, включая дни праздника Рамазан.

Рабочая неделя начинается с 16 мая.