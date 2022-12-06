БТА о "манатных" такси в Баку

Факт незаконных пассажироперевозок создает препятствия для легальных в Баку.

Факт незаконных пассажироперевозок создает препятствия для легальных в Баку.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев сказал на пресс-конференции, посвященной теме выделения специальных полос для автобусов.

М.Агаев отметил, что использование пассажирами "манатных" такси создает на дорогах хаотическую ситуацию:

"В направлении станций метро "20 января" и "Короглу" каждые вечер и утро наблюдается хаос. От транспортного обменного центра Короглу ходят автобусы в различные бакинские села. Однако люди не хотят, выйдя из метро, преодолеть определенное расстояние и дойти до этого обменного центра и пользуются "манатными" такси или другими незаконными средствами пассажироперевозок. В результате создается хаос на дороге, перевозчик теряет пассажиров, тем самым сокращается его доход. Выглядит так, будто на этой территории нет автобусов, но на деле это не так. Если эти пассажиры дойдут до транспортного обменного центра, там будут автобусы, чтобы перевезти их. Сегодня в Баку имеется достаточное количество автобусов".

М.Агаев добавил, что незаконные пассаджироперевозки создают искусственные заторы вокруг остановок, которые препятствуют въезду и выезду автобусов: "В результате пассажиры пользуются "манатными" такси".