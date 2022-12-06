О нас

БТА о "манатных" такси в Баку

БТА о "манатных" такси в Баку Факт незаконных пассажироперевозок создает препятствия для легальных в Баку.
Инфраструктура
6 декабря 2022 г. 14:18
БТА о манатных такси в Баку

Факт незаконных пассажироперевозок создает препятствия для легальных в Баку.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев сказал на пресс-конференции, посвященной теме выделения специальных полос для автобусов.

М.Агаев отметил, что использование пассажирами "манатных" такси создает на дорогах хаотическую ситуацию:

"В направлении станций метро "20 января" и "Короглу" каждые вечер и утро наблюдается хаос. От транспортного обменного центра Короглу ходят автобусы в различные бакинские села. Однако люди не хотят, выйдя из метро, преодолеть определенное расстояние и дойти до этого обменного центра и пользуются "манатными" такси или другими незаконными средствами пассажироперевозок. В результате создается хаос на дороге, перевозчик теряет пассажиров, тем самым сокращается его доход. Выглядит так, будто на этой территории нет автобусов, но на деле это не так. Если эти пассажиры дойдут до транспортного обменного центра, там будут автобусы, чтобы перевезти их. Сегодня в Баку имеется достаточное количество автобусов".

М.Агаев добавил, что незаконные пассаджироперевозки создают искусственные заторы вокруг остановок, которые препятствуют въезду и выезду автобусов: "В результате пассажиры пользуются "манатными" такси".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке BNA sərnişindaşımalardakı maneələri açıqlayıb

Другие новости из категории

Танкер Профессор Азиз Алиев капитально отремонтирован 
ФотоТанкер "Профессор Азиз Алиев" капитально отремонтирован 
6 декабря 2022 г. 14:37
В Хатаинском районе Баку в этом году отремонтировано более 13 км дорог
ФотоВ Хатаинском районе Баку в этом году отремонтировано более 13 км дорог
6 декабря 2022 г. 12:45
На дороге Хырдалан-Баку могут проложить выделенную полосу для автобусов
На дороге Хырдалан-Баку могут проложить выделенную полосу для автобусов
6 декабря 2022 г. 12:36
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта
6 декабря 2022 г. 08:43
Назначен советник председателя ЗАО ”Азербайджанские железные дороги
Назначен советник председателя ЗАО ”Азербайджанские железные дороги"
5 декабря 2022 г. 13:49
В Баку ремонтируется улица Фарида Алекперова
ФотоВ Баку ремонтируется улица Фарида Алекперова
5 декабря 2022 г. 13:37
В следующем году часть таможенных поступлений в Нахчыване направят на автомобильные дороги
В следующем году часть таможенных поступлений в Нахчыване направят на автомобильные дороги
5 декабря 2022 г. 11:53
ADY Express значительно увеличила транспортировку грузов в Узбекистан
ADY Express значительно увеличила транспортировку грузов в Узбекистан
5 декабря 2022 г. 10:53
На ряде улиц Баку наблюдаются дорожные заторы
На ряде улиц Баку наблюдаются дорожные заторы
5 декабря 2022 г. 09:19
В автобусах начали озвучивать названия остановок для людей с ограниченными возможностями зрения
В автобусах начали озвучивать названия остановок для людей с ограниченными возможностями зрения
3 декабря 2022 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi