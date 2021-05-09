БТА: Не паркуйте транспортные средства на тротуарах и под деревьями

Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям

В связи с прогнозируемым сильным ветром призываем участников движения быть внимательными и осторожными.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Бакинского транспортного агентства к водителям:

"Пешеходам рекомендуется не выходить на проезжую часть в неположенных местах, переходить дорогу по установленным пешеходным переходам.

Водителям рекомендуется при движении соблюдать скоростной режим на дорогах и требования дорожных знаков. Ради общей безопасности не паркуйте транспортные средства на тротуарах и под деревьями", - говорится в обращении.