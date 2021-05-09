О нас
Report Georgia
Аудио новости

БТА: Не паркуйте транспортные средства на тротуарах и под деревьями

БТА: Не паркуйте транспортные средства на тротуарах и под деревьями Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям
Инфраструктура
9 мая 2021 г. 13:00
БТА: Не паркуйте транспортные средства на тротуарах и под деревьями

В связи с прогнозируемым сильным ветром призываем участников движения быть внимательными и осторожными.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Бакинского транспортного агентства к водителям:

"Пешеходам рекомендуется не выходить на проезжую часть в неположенных местах, переходить дорогу по установленным пешеходным переходам.
Водителям рекомендуется при движении соблюдать скоростной режим на дорогах и требования дорожных знаков. Ради общей безопасности не паркуйте транспортные средства на тротуарах и под деревьями", - говорится в обращении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BNA: Nəqliyyat vasitələrini səkilərdə və ağacların altında park etməyin

Новости партнеров

Самое важное

31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом
31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом
8 мая 2021 г. 19:02
Президент подписал распоряжение о строительстве новой школы в Шуше
Президент подписал распоряжение о строительстве новой школы в Шуше
8 мая 2021 г. 18:45
Минобороны: 19 военнослужащих  считаются пропавшими без вести
ФотоМинобороны: 19 военнослужащих  считаются пропавшими без вести
8 мая 2021 г. 16:06
Обнародован список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Обнародован список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
8 мая 2021 г. 15:57
Особенный май в Шуше – возрождение города-крепости
Особенный май в Шуше – возрождение города-крепости
8 мая 2021 г. 15:37
Мехрибан Алиева: Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!
Мехрибан Алиева: Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!
8 мая 2021 г. 15:25
Вражеские цели, уничтоженные ВВС Азербайджана во время Отечественной войны
Вражеские цели, уничтоженные ВВС Азербайджана во время Отечественной войны
8 мая 2021 г. 10:43
В Баку улица названа в честь национального героя Полада Гашимова
В Баку улица названа в честь национального героя Полада Гашимова
7 мая 2021 г. 17:29
В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”
В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”
7 мая 2021 г. 17:03
Скончался народный поэт Муса Ягуб
Скончался народный поэт Муса Ягуб
7 мая 2021 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi