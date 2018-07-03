БТА: На дорогах столицы восстановлена работа всех светофоров

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "В результате осуществленных с ночи неотложных мер на дорогах столицы восстановлена работа всех светофоров".

Об этом заявил Report пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, с целью устранения технических неполадок, которые могут возникнуть, на территории города действует мобильная группа технического персонала агентства.

Отметим, что в настоящее время каких-либо затруднений в передвижении транспортных средств на дорогах города не наблюдается.