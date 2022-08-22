БТА: Информацию о маршрутах автобусов можно получить в Google Maps

Информацию о регулярных маршрутных линиях в городе Баку можно получить на платформе Google Maps.

Информацию о регулярных маршрутных линиях в городе Баку можно получить на платформе Google Maps.

Об этом Report сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве (БТА).

Информация о регулярных линиях маршрутов теперь также доступна на платформе Google Maps. Единая диспетчерская служба Агентства обработала необходимую информацию о существующей на территории столицы маршрутной сети, схеме движения автобусов, остановочных пунктах, начальных и конечных пунктах и предоставила транспортной команде Google Maps, отметили в БТА.