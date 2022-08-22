О нас

БТА: Информацию о маршрутах автобусов можно получить в Google Maps

БТА: Информацию о маршрутах автобусов можно получить в Google Maps Информацию о регулярных маршрутных линиях в городе Баку можно получить на платформе Google Maps.
Инфраструктура
22 августа 2022 г. 17:30
БТА: Информацию о маршрутах автобусов можно получить в Google Maps

Информацию о регулярных маршрутных линиях в городе Баку можно получить на платформе Google Maps.

Об этом Report сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве (БТА).

Информация о регулярных линиях маршрутов теперь также доступна на платформе Google Maps. Единая диспетчерская служба Агентства обработала необходимую информацию о существующей на территории столицы маршрутной сети, схеме движения автобусов, остановочных пунктах, начальных и конечных пунктах и предоставила транспортной команде Google Maps, отметили в БТА.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BNA: "Avtobuslarla bağlı məlumatları "Google Maps"dan əldə etmək mümkündür"

Самое важное

В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров
В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров
22 августа 2022 г. 16:14
Награждена группа военнослужащих Службы безопасности президента
Награждена группа военнослужащих Службы безопасности президента
22 августа 2022 г. 09:59
Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
21 августа 2022 г. 16:44
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
21 августа 2022 г. 10:29
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
20 августа 2022 г. 11:54
Слова глухонемой, слепой и калека исключены из азербайджанского законодательства
Слова "глухонемой, слепой" и "калека" исключены из азербайджанского законодательства
19 августа 2022 г. 17:35
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
18 августа 2022 г. 16:00
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
18 августа 2022 г. 13:06
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
18 августа 2022 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi