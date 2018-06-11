БТА: Имеющие судимости также могут работать водителями

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Отбывшие наказание лица должны интегрироваться в общество. Нет правила, по которому имеющие судимости лица не могут работать водителями".

Как сообщает Report, об этом сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Кроме того, он отметил, что, если человек совершил аварию в состоянии опьянения и стал причиной смерти многих людей, если совершил это дважды, в третий раз брать его на работу водителем автобуса нецелесообразно: "Это человек может работать в транспортной системе, производственной базе, но сажать его за руль нельзя".