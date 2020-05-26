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БТА и Главное управление полиции приступили к совместным мероприятиям

БТА и ГУПБ приступили к совместным мероприятиям

Бакинское транспортное агентство (БТА) и Главное управление полиции города Баку приступили к совместным мероприятиям в целях контроля за соблюдением гражданами правил по профилактике коронавируса. 

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве. 

Первое мероприятие состоялось в Транспортно-обменном центре "Кероглу". Гражданам были розданы медицинские маски, проведены просветительские беседы и разъяснены требования санитарного режима. 

Была отмечена необходимость соблюдения социальной дистанции и использования медицинских масок. 

Аналогичные мероприятия планируется проводить на автобусных остановках и иных местах скопления людей. В мероприятиях также задействованы сотрудники внутренних войск МВД. 

В рамках просветительских мероприятий на автобусах и в салонах были размещены таблички, содержащие правила социальной изоляции.

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