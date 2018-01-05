БТА дал поручения компаниям-перевозчикам в связи с запретом курения в пассажирских автобусах

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство (БТА) провело встречу с юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги такси и пассажироперевозок.

Об этом сообщил Report заведующий сектором БТА Маис Агаев.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с осуществлением ряда мер ввиду применения закона "Об ограничении использования табачных изделий". В соответствии с пунктом 1.12 статьи 10 закона, регулярные внутригородские автобусы и такси были определены как места, где действует ограничение на употребление табачных изделий.

Компаниям-перевозчикам поручено в короткие сроки обеспечить исполнение требования закона.

В этой связи поручено проведение соответствующей разъяснительной работы с водителями на производственных базах с целью соблюдения этических норм в отношениях с пассажирами, а также даче инструкций по безопасному управлению транспортом. Перевозчики предупреждены о том, что в случае несоблюдения изложенных в соответствующих законах требований в отношении них будут предприняты серьезные меры.