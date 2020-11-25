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БТА: Бесплатная парковка в некоторых местах столицы приводит к пробкам

БТА: Бесплатная парковка в некоторых местах столицы приводит к пробкам "Наша главная цель - повысить мобильность в городе. Именно увеличение автобусных полос является для нас приоритетом"
Инфраструктура
25 ноября 2020 г. 12:06
БТА: Бесплатная парковка в некоторых местах столицы приводит к пробкам

В настоящее время парковка в некоторых местах в Баку бесплатна, и это одна из основных причин, создающих пробки в городе.

Как сообщает Report, об этом в ходе Online Baku City Forum сказал заведующий отделом управления и анализа транспортных потоков Бакинского транспортного агентства (BNA) Тарлан Сафаров.

Кроме того, по его словам, есть поручение Кабинета министров по организации автобусных полос еще на 10 улицах и проспектах столицы: "Как вы знаете, ранее на 3 улицах и проспектах были организованы автобусные полосы. Наша главная цель - повысить мобильность в городе. Именно увеличение автобусных полос является для нас приоритетом".

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Версия на азербайджанском языке BNA: Paytaxtda bəzi yerlərdə parklanmanın pulsuz olması tıxaca səbəb olur

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