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БТА: В интервале движения 188 автобусов возникли задержки

БТА: В интервале движения 188 автобусов возникли задержки В результате мер, принятых Бакинским транспортным агентством (БТА), автобусы по всем регулярным маршрутным линиям утром вышли в рейс.
Инфраструктура
9 января 2023 г. 10:14
БТА: В интервале движения 188 автобусов возникли задержки

В результате мер, принятых Бакинским транспортным агентством (БТА), автобусы по всем регулярным маршрутным линиям утром вышли в рейс.

Как передает Report со ссылкой на агентство, в настоящее время принимаются необходимые меры для обеспечения беспрерывной работы регулярных маршрутных автобусов и своевременному устранению возможных проблем.

Для контроля за передвижением автобусов по регулярным маршрутным линиям мобильные группы БТА осуществляют деятельность в транспортном обменном центре и различных территориях города.

По данным единой диспетчерской службы, в час пик в результате затрудненного движения на различных территориях столицы в интервале движения 188 автобусов по 54 регулярным маршрутным линиям возникли задержки.

Определенная трудность в движении регулярных маршрутных автобусов наблюдается на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе, массиве "Д" в поселке Гюнешли, Биладжарском круге, с круга Ходжасан в направлении Московского проспекта, на территории 9-го микрорайона.

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Версия на азербайджанском языке BNA: "Bütün müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobuslar reysə çıxıb"

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