Brussels Airlines продлила приостановку рейсов в Израиль до 21 августа

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines продлила срок приостановки выполнения рейсов в Израиль до 21 августа включительно.

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines продлила срок приостановки выполнения рейсов в Израиль до 21 августа включительно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба воздушного перевозчика.

"В связи с последним развитием событий Brussels Airlines, принадлежащая Lufthansa Group, снова меняет график полетов на Ближнем Востоке. Все полеты в Тель-Авив приостановлены до 21 августа включительно", - говорится в сообщении.

Brussels Airlines пообещала пассажирам замену билетов без дополнительных сборов. Билеты в Тель-Авив можно бесплатно обменять до 31 августа включительно.

Бельгийские авиакомпании приостановили выполнение рейсов в Израиль в конце июля и дважды продлевали сроки.