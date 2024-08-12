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Brussels Airlines продлила приостановку рейсов в Израиль до 21 августа

Brussels Airlines продлила приостановку рейсов в Израиль до 21 августа Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines продлила срок приостановки выполнения рейсов в Израиль до 21 августа включительно.
Инфраструктура
12 августа 2024 г. 15:39
Brussels Airlines продлила приостановку рейсов в Израиль до 21 августа

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines продлила срок приостановки выполнения рейсов в Израиль до 21 августа включительно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба воздушного перевозчика.

"В связи с последним развитием событий Brussels Airlines, принадлежащая Lufthansa Group, снова меняет график полетов на Ближнем Востоке. Все полеты в Тель-Авив приостановлены до 21 августа включительно", - говорится в сообщении.

Brussels Airlines пообещала пассажирам замену билетов без дополнительных сборов. Билеты в Тель-Авив можно бесплатно обменять до 31 августа включительно.

Бельгийские авиакомпании приостановили выполнение рейсов в Израиль в конце июля и дважды продлевали сроки.

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Версия на английском языке Brussels Airlines extends Israel flight suspension until August 21

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