​British Airways проводит новую кампанию

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Авиакомпания British Airways проводит кампанию для классов World Traveller и Club World (дети до 12 лет). Купленные сегодня билеты позволят путешествовать до 30 ноября 2015.

Как сообщает Report со ссылкой на British Airways, полет из Азербайджана во Флориду через лондонский аэропорт Хитроу в кабине World Traveller будет стоить 732 евро, а в кабине Club World - 2 702 евро.

Кроме того, полет из Азербайджана в Париж через лондонский аэропорт Хитроу в кабине World Traveller будет стоить 440 евро, а в кабине Club World - 1563 евро.

Полет из Азербайджана в Лондон в кабине World Traveller будет стоить 414 евро, а в кабине Club World - 1615 евро.

Полет из Азербайджана в Сан-Диего через лондонский аэропорт Хитроу в кабине World Traveller будет стоить 882 евро, а в кабине Club World - 3456 евро.

Полет из Азербайджана в Рим через лондонский аэропорт Хитроу в кабине World Traveller будет стоить 434 евро, а в кабине Club World - 1517 евро.