​British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

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Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиалинии.

"К сожалению, мы приостанавливаем выполнение рейсов в Санкт-Петербург. У нас долгая и славная история полётов в город, но, несмотря на выполнение этого маршрута с 1971 года, он больше не является коммерчески целесообразным", - заявили в компании.

Прекращение полётов в Киев также связано с коммерческими вопросами, добавили в British Airways.

В августе 2018 авиакомпании British Airways и Air France заявили о прекращении рейсов в Тегеран из-за отсутствия коммерческой выгоды.