British Airways покинул азербайджанский рынок

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Ликвидировано азербайджанское представительство компании British Airways Plc. Об этом сообщили Report в министерстве налогов.

Отмечается, что кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Измира, 8, HyattTower-2 (VI этаж).

British Airways специализируется на пассажирских и грузовых перевозках. Компания выполняет полеты в 400 направлениях.

Напомним, что 29 апреля этого года компания приостановила авиарейсы по маршруту Лондон-Баку-Лондон.