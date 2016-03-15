British Airways покидает азербайджанский рынок

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Британская авиакомпания British Airways с первого мая 2016 года прекращает полеты по маршруту Лондон-Баку и в обратном направлении.

Как сообщили Report в компании, British Airways постоянно анализирует сеть своих маршрутов: "Это проводится в целях согласования маршрутов со спросом клиентов. Проведенный анализ показал, что полеты по маршруту Лондон-Баку коммерчески нецелесообразны".

"Мы решили прекратить полеты в Баку из лондонского аэропорта Хитроу. Последний перелет по маршруту Лондон-Баку и обратный рейс из Баку будет выполнен 29 апреля 2016 года. Приносим извинения клиентам за нарушение планов путешествий и хотим отметить, что стоимость авиабилетов на полеты, предусмотренные после этой даты, будут полностью возвращены клиентам", - сообщили в авиакомпании.