Бразилия инвестирует $100 млн в производство "летающей машины"

Бразильский Национальный банк экономического и социального развития объявил, что инвестирует около 100 млн долларов в строительство завода по производству электрического "летающего автомобиля".
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Согласно информации, серийный выпуск "средства передвижения вертикального взлета и посадки" (eVTOL) должен начаться уже в 2026 году.
Концепт нового компактного летательного аппарата бразильская авиастроительная корпорация Embraer представила еще в 2018 году, а в 2022 году ее дочерняя компания Eve Air Mobility начала процесс лицензирования eVTOL в местном агентстве гражданской авиации.
Бразильская "летающая машина" внешне похожа на гибрид вертолета, самолета и квадрокоптера.
Отмечается, что заявленная стоимость автомобиля будет в шесть раз дешевле вертолета, а шумность - на 90% меньше своего винтокрылого собрата. Подчеркивается, что eVTOL является полностью электрическим средством передвижения.