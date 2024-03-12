Бранко Зебич: С каждым годом значимость Среднего коридора растет

С каждым годом растет значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута, или как его еще называют (Средний коридор).

С каждым годом растет значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута, или как его еще называют (Средний коридор).

Как передает Report, об этом заявил журналистам посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.

"Хорватия является относительно небольшой страной, но она часть Европейского союза (ЕС). Мы очень заинтересованы в Среднем коридоре, и Хорватия поддерживает этот проект", - подчеркнул посол.

Отметим, что в 2023 году объем перевозок по Среднему коридору вырос на 86% и достиг 2,8 млн тонн. В 2022 году этот показатель составил 1,5 млн тонн, а в 2021 году - всего 586 тыс. тонн.

Проект соединяет Китай, Казахстан и через Каспийское море Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу. Этот проект реализуется с 2013 года, благодаря ему сроки доставки китайской продукции в Европу сокращаются в 3 раза.