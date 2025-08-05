О нас

BP завершила первый этап проекта водоснабжения в одном из сел Азербайджана

BP завершила первый этап проекта водоснабжения в одном из сел Азербайджана Компания BP завершила первый этап проекта водоснабжения в селе Аваран Гусарского района.
Инфраструктура
5 августа 2025 г. 17:47
BP завершила первый этап проекта водоснабжения в одном из сел Азербайджана

Компания BP завершила первый этап проекта водоснабжения в селе Аваран Гусарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Проект является частью широкой программы водоснабжения BP, направленной на улучшение водных условий в сельских районах Азербайджана. Эта инициатива соответствует стратегической цели компании – сократить чистое потребление пресной воды в регионах, испытывающих ее дефицит. BP стремится достигать этого как за счет повышения эффективности собственных операций, так и через восстановление водных ресурсов в партнерстве с местными и международными структурами.

В рамках проекта в Аваране было построено новое водохранилище с мембранным покрытием объемом 10 000 кубометров, а также отстойник на 2 000 кубометров. Проложен новый трубопровод длиной 1,4 км, по которому вода из канала Джагар Джибир подается в резервуар.

Кроме того, проект включал установку насосных и фильтрационных станций, строительство вспомогательных водных резервуаров и создание инфраструктуры, обеспечивающей прямое подключение к водопроводной сети для 125 семей.

В настоящее время работы продолжаются, и планируется полный ввод проекта в эксплуатацию до конца 2025 года.

Общая стоимость первого этапа проекта составила 810 390 манатов (476,7 тысяч долларов США).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBP Azərbaycan kəndlərində təmiz su təminatını genişləndirir

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi