BP завершила первый этап проекта водоснабжения в одном из сел Азербайджана

Компания BP завершила первый этап проекта водоснабжения в селе Аваран Гусарского района.

Компания BP завершила первый этап проекта водоснабжения в селе Аваран Гусарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Проект является частью широкой программы водоснабжения BP, направленной на улучшение водных условий в сельских районах Азербайджана. Эта инициатива соответствует стратегической цели компании – сократить чистое потребление пресной воды в регионах, испытывающих ее дефицит. BP стремится достигать этого как за счет повышения эффективности собственных операций, так и через восстановление водных ресурсов в партнерстве с местными и международными структурами.

В рамках проекта в Аваране было построено новое водохранилище с мембранным покрытием объемом 10 000 кубометров, а также отстойник на 2 000 кубометров. Проложен новый трубопровод длиной 1,4 км, по которому вода из канала Джагар Джибир подается в резервуар.

Кроме того, проект включал установку насосных и фильтрационных станций, строительство вспомогательных водных резервуаров и создание инфраструктуры, обеспечивающей прямое подключение к водопроводной сети для 125 семей.

В настоящее время работы продолжаются, и планируется полный ввод проекта в эксплуатацию до конца 2025 года.

Общая стоимость первого этапа проекта составила 810 390 манатов (476,7 тысяч долларов США).