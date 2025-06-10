BP поддержала создание в Азербайджане новой платформы цифровой медиации

BP поддержала создание в Азербайджане новой платформы цифровой медиации

Компания BP завершила проект социальных инвестиций в Азербайджане, поддерживающий передовые усилия по цифровой трансформации.

Как сообщает Report, целью проекта было создание новой цифровой платформы для совершенствования услуг Совета по медиации Азербайджана.

Эта инициатива является значительным вкладом в усилия по расширению возможностей использования медиационных услуг по всей стране и повышению эффективности этих услуг.

На новой платформе представлен широкий спектр цифровых функций, которые значительно улучшают общее управление медиационными услугами.

К основным преимуществам новой платформы относится совершенствование возможностей общественного использования - граждане и юридические лица теперь могут пользоваться медиационными услугами быстрее и удобнее, повышение эффективности работы - совет по медиации теперь может рассматривать больше обращений и получать необходимые документы от государственных учреждений в режиме реального времени.

Общая стоимость проекта составила 126 880 манатов ($74 635). Эта сумма включает приобретение и установку оборудования, подготовку ИТ-инфраструктуры, программного обеспечения, создание портала и обучение персонала для обеспечения эффективного использования новой платформы.

Проект был реализован Советом по медиации Азербайджана.