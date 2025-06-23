Борт American Airlines совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании American Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Нью-Дели - Нью-Йорк, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Капитан воздушного судна авиакомпании American Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Нью-Дели - Нью-Йорк, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта.

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner благополучно приземлился в Бакинском аэропорту в 02:30 по местному времени.

Пассажиру была незамедлительно оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время проводится необходимая медицинская оценка, и за состоянием пассажира продолжается наблюдение.

После завершения всех необходимых процедур воздушное судно возобновило полет и в 10:31 вылетело из Баку в пункт назначения - Лондон.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев действует в соответствии с высокими международными стандартами авиационной безопасности и оперативного реагирования, обеспечивая надежную и профессиональную поддержку воздушным судам в экстренных ситуациях.