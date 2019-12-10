​Болгария заинтересована в перевозке грузов в Европу по БТК

Состоялась встреча заместителя министра транспорта, информационных технологий и связи Болгарии Велика Занчева и главы Дирекции этого министерства по европейской координации и международному сотрудничеству Надежды Буховой с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Председатель АЖД проинформировал гостей о транспортных коридорах "Восток-Запад" и "Юг-Запад", в том числе важном элементе этих проектов – железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК). В ходе встречи стороны обсудили предложения о сотрудничестве по грузоперевозкам в Европу по маршруту Баку-Тбилиси-Карс и далее паромами по Черному морю через территорию Болгарии. Рассказывая о модернизации железнодорожной инфраструктуры в Болгарии, Велик Занчев сообщил, что работы по обновлению планируется завершить к 2025 году.

Джавид Гурбанов положительно воспринял предложение о сотрудничестве. Далее состоялся обмен мнениями о перспективах этого вопроса в контексте соблюдения взаимных интересов.

В свою очередь, Надежда Бухова отметила наличие огромного потенциала для укрепления двусторонних экономических связей. Он также обозначила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках международных транспортных и транзитных коридоров.