Болгария и Греция откроют совместный логистический центр в Азербайджане

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Болгария и Греция планируют создать совместный логистический центр в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, этот вопрос обсуждался в ходе встречи мэра Бургаса (Болгария) Димитра Николов и мэра Александруполиса (Греция) Вангелиса Ламбакиса.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы усовершенствования железнодорожного сообщения и электрификации между этими двумя городами.

Кроме того, мэры этих городов приняли решение о создании совместных логистических центров в Азербайджане, России, Молдове и Армении для грузоперевозок между Бургасом и Александруполисом.