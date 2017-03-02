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    Болгария и Греция откроют совместный логистический центр в Азербайджане

    Это решение принято мэрами Бургаса и Александруполиса

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Болгария и Греция планируют создать совместный логистический центр в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, этот вопрос обсуждался в ходе встречи мэра Бургаса (Болгария) Димитра Николов и мэра Александруполиса (Греция) Вангелиса Ламбакиса.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы усовершенствования железнодорожного сообщения и электрификации между этими двумя городами.

    Кроме того, мэры этих городов приняли решение о создании совместных логистических центров в Азербайджане, России, Молдове и Армении для грузоперевозок между Бургасом и Александруполисом.

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