Более 30 аэропортов РФ оборудуют средствами обнаружения и противодействия БПЛА

Более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко.
"В рамках этой задачи [обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта] планируется оснащение 31 аэропорта техническими средства обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры", - сказал Мартыненко.