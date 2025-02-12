Более 21% пассажиров метро в Баку оплатили в январе поездки QR-билетами

Более 21% пассажиров метро в Баку оплатили в январе поездки QR-билетами

В январе этого года 3 679 201 пассажир в ЗАО "Бакинский метрополитен" воспользовались QR-билетами, что составило 21,1% от общего числа платных пассажиров.

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В январе текущего года 3 млн 679,201 тыс. пассажир Бакинского метрополитена воспользовались QR-билетами, что составило 21,1% от общего числа лиц, воспользовавшихся услугами метро. Как сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен, 10 января был самым активным днем, когда использовались QR-билеты – в этот день таким способ ом оплаты проезда воспользовались 150,111 тыс. человек. Наибольшее количество пользователей QR-билетов зафиксировано на станциях "28 мая" (343 990), "Кероглу" (290 635) и "Гянджлик" (285 131). В январе 60 пассажиров с ограниченными возможностями здоровья воспользовались услугой "доступное метро". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram