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Более 2 500 рейсов по всему миру отменили на фоне COVID-19

Более 2 500 рейсов по всему миру отменили на фоне COVID-19 Массовая отмена авиарейсов продолжается по всему миру в условиях распространения коронавирусного штамма "омикрон": в воскресенье отменены свыше 2,5 тысячи рейсов.
Инфраструктура
27 декабря 2021 г. 01:22
Более 2 500 рейсов по всему миру отменили на фоне COVID-19

Массовая отмена авиарейсов продолжается по всему миру в условиях распространения коронавирусного штамма "омикрон": в воскресенье отменены свыше 2,5 тысячи рейсов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сервиса FlightAware.

По его данным, всего за воскресенье, когда в ряде стран продолжаются рождественские выходные, уже отменено 2 513 рейсов, из них 927 - в США.

Телеканал CNN пишет, что причиной отмен часто становятся заболевания членов экипажа воздушных судов.

Накануне были отменены 2 858 рейсов по всему миру, в том числе 997 - в США.

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