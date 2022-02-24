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Более 100 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Более 100 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы Более 100 рейсов задержаны или отменены сегодня утром в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
Инфраструктура
24 февраля 2022 г. 10:49
Более 100 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Более 100 рейсов задержаны или отменены сегодня утром в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Как передает Report, это отменено 133 рейса, задержано — 42.

Ранее в Росавиации заявили о приостановке полетов в ряд аэропортов на юге России с 3:45 24 февраля до 3:45 2 марта "в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации в Украине". Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Владимир Путин сегодня, 24 февраля, с утра выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск в Донбасс.

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Версия на азербайджанском языке Moskvanın hava limanlarına 175 aivareys ləngiyib və ləğv edilib
Версия на английском языке Over 100 flights delayed or canceled in Moscow airports

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