Более 100 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Более 100 рейсов задержаны или отменены сегодня утром в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Более 100 рейсов задержаны или отменены сегодня утром в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Как передает Report, это отменено 133 рейса, задержано — 42.

Ранее в Росавиации заявили о приостановке полетов в ряд аэропортов на юге России с 3:45 24 февраля до 3:45 2 марта "в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации в Украине". Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Владимир Путин сегодня, 24 февраля, с утра выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск в Донбасс.