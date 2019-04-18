Большая часть основного грузового терминала Бакпорта перенесена в новый порт в Алят

Большая часть основного грузового терминала Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) перенесена в новый порт в поселке Алят.

Об этом сообщил Report начальник департамента БММТП Худаяр Гасанлы.

Он отметил, что сразу после завершения процесса переноса в Бакинском порту начнется внедрение технологии блокчейн, что значительно ускорит операции, а порт станет самым технологичным на Каспии.

Ожидается, что в этом году большая часть операций будет проводиться в порту Алят. Ранее отмечалось, что все операции будут проводиться в этом порту уже с первого квартала 2019 года.