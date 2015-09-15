​Бойко Борисов: Болгария рассчитывает получать газ из Азербайджана

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В целях диверсификации газовых поставок, Болгария рассчитывает получать газ по южному газотранспортному коридору из Азербайджана, Туркменистана и Ирана.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время конференции «Энергетическая безопасность и энергетическая инфраструктура в юго-восточной Европе», что проходит в Софии.

«В целях диверсификации газовых поставок, наша страна рассчитывает получать топливо и по другим газовым коридорам из Азербайджана, Туркменистана и Ирана», - отметил Борисов.

Не менее важным, по его словам, остается объединение газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Греции и Сербии, однако в этой сфере есть еще ряд проблем, которые необходимо устранить.

Коснувшись газопровода «Южный поток», который, как заявил президент РФ Путин, был заморожен, Борисов подчеркнул, что до настоящего времени Болгария так и не получила никаких письменных документов о закрытии этого проекта.