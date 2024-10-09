Boeing заявила о провале переговоров с профсоюзом на фоне забастовки

Американская корпорация Boeing заявила о заморозке переговоров с Международной ассоциацией машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM), представляющей интересы сотрудников компании, вышедших на забастовку в сентябре.

Американская корпорация Boeing заявила о заморозке переговоров с Международной ассоциацией машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM), представляющей интересы сотрудников компании, вышедших на забастовку в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Концерн также отозвал свое предложение об увеличении зарплаты работников.

По его информации, продолжения переговоров не запланировано. Их последний раунд состоялся 7 и 8 октября, однако так и не принес результатов. На этом фоне источники агентства отмечают, что прогресса в урегулировании конфликта между Boeing и ее сотрудниками не предвидится.

"К сожалению, профсоюз не отнесся к нашему предложению [об увеличении зарплаты] серьезно", - сказал гендиректор Boeing Commercial Airplanes Стефани Поуп. По ее словам, в этой связи "дальнейшие переговоры не имеют смысла", а потому предложение компании было отозвано.

13 сентября телеканал CNN сообщил, что 33 тыс. работников заводов Boeing вышли на забастовку после отклонения предложения компании об увеличении зарплаты на 25% в течение четырех лет.