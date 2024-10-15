О нас

Boeing заключила кредитное соглашение с группой банков на 10 млрд долларов

Boeing заключила кредитное соглашение с группой банков на 10 млрд долларов Boeing Co. заключила соглашение с группой банков о привлечении кредита на сумму 10 млрд долларов.
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 15:55
Boeing заключила кредитное соглашение с группой банков на 10 млрд долларов

Boeing Co. заключила соглашение с группой банков о привлечении кредита на сумму 10 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что BofA Securities, Citibank NA, Goldman Sachs Lending Partners LLC и JPMorgan Chase Bank NA являются организаторами кредитного соглашения.

Участники рынка ожидали, что авиастроительная компания привлечет капитал за счет размещения акций, чтобы поддержать свой баланс и оборотный капитал, а также рефинансировать долговые обязательства, однако она приняла решение обратиться к банкам.

Соглашение должно ослабить опасения инвесторов в отношении возможных проблем с ликвидностью в компании.

Акции Boeing прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 42,8%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi