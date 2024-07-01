Boeing выкупает своего поставщика запчастей Spirit AeroSystems

Boeing договорился о слиянии со своим поставщиком Spirit AeroSystems. Сделка будет оформлена путем обмена акциями, и за каждую свою акцию инвесторы Spirit получат от 0,18 до 0,25 акции Boeing.

Boeing договорился о слиянии со своим поставщиком Spirit AeroSystems. Сделка будет оформлена путем обмена акциями, и за каждую свою акцию инвесторы Spirit получат от 0,18 до 0,25 акции Boeing.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в сообщении Boeing.

Общая стоимость акций, которые выкупает авиаконцерн, составит примерно 4,7 млрд долларов. А с учетом долга Spirit сделка обойдется Boeing в 8,3 млрд долларов.

Именно его дефектные запчасти и детали стали причиной многочисленных проблем Boeing с выполнением полетов.

Boeing заявил о желании вернуть себе контроль над компанией еще в марте - через несколько недель после того, как у самолета 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines отвалилась заглушка люка аварийного выхода, что привело к разгерметизации салона. Впоследствии стало известно, что на многих Boeing 737 заглушки люков были установлены ненадлежащим образом. Также у лайнеров обнаружились и другие проблемы с фюзеляжем.

Впоследствии Федеральное управление гражданской авиации обнаружило десятки нарушений в производственных процессах 737 MAX - как у самого Boeing, так и у Spirit AeroSystems. В конце марта Boeing объявил о смене всего руководства на фоне многочисленных проблем, а власти Техаса начали расследование против Spirit.

Spirit AeroSystems - бывшее подразделение Boeing, которое отделилось в самостоятельную компанию в 2005 году. При этом около 70% выручки Spirit по-прежнему получает от поставок деталей и фюзеляжей Boeing.