Boeing впервые за 12 лет объявил о чистом годовом убытке в размере $636 млн

Чистый убыток американской корпорации Boeing в 2019 году составил $636 млн против чистой прибыли в размере $10,46 млрд, зафиксированной в 2018 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный директор компании Дэвид Кэлхун

Согласно отчету, годовая выручка компании составила $76,559 млрд, сократившись на 24% по сравнению со 101,127 млрд долларов годом ранее. Операционные убытки достигли 1,975 млрд долларов в прошлом году, а в позапрошлом году доходы превысили расходы на $11,987 млрд.

При этом портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тыс. пассажирских самолетов, составляет $463 млрд.

Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS).