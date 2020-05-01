Американская авиастроительная корпорация Boeing выпустит облигации на сумму 25 млрд долларов США для привлечения средств в условиях пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, руководство компании старается увеличить ликвидность в условиях кризиса, вызванного резким спадом пассажирских авиаперевозок и приостановкой эксплуатации после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX.

Напомним, что ранее агентство Reuters отмечало, что Boeing рассчитывает привлечь за счет эмиссии долговых обязательств не более 10 млрд долларов США. В среду глава корпорации Дэвид Кэлхун объявил, что Boeing ради экономии средств сократит на 10% штат сотрудников по всему миру.

По данным Reuters, Boeing также изучает возможность оформить заявку на получение финансовой помощи в рамках федеральной программы поддержки системообразующих предприятий, играющих важную роль в обеспечении национальных интересов США. Министр финансов страны Стивен Мнучин в воскресенье в эфире телеканала "Foxnews" исключил возможность прямой финансовой поддержки крупных американских компаний.