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Boeing столкнулся с проблемами на производстве самолетов для президента США

Boeing столкнулся с проблемами на производстве самолетов для президента США Строительство двух новых самолетов для президента США, так называемых Air Force One, затягивается из-за проблем на производстве, нарушений регламента и, возможно, употребления алкоголя на рабочем месте сотрудниками Boeing Co.
Инфраструктура
6 апреля 2022 г. 08:48
Boeing столкнулся с проблемами на производстве самолетов для президента США

Строительство двух новых самолетов для президента США, так называемых Air Force One, затягивается из-за проблем на производстве, нарушений регламента и, возможно, употребления алкоголя на рабочем месте сотрудниками Boeing Co.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

В частности, в процессе производства одного из самолетов рабочие пытались перенести его вес со специальной конструкции, напоминающей строительные леса, на подъемники, хотя их проектная нагрузка не рассчитана на такой вес.

Согласно заявлениям ВВС США, эти инциденты не привели к повреждениям воздушного судна. Однако в ходе проверки выяснилось, что руководитель бригады не обладал достаточной квалификацией, сотрудники нарушали рабочий регламент, а один из них не прошел тест на наркотики, сообщили источники.

"Ситуация была исправлена, и были приняты меры по предотвращению подобных случаев в будущем", - прокомментировала представитель ВВС.

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Версия на английском языке Boeing faces disruption in aircraft production
Версия на азербайджанском языке "Boeing" təyyarə istehsalında problemlərlə üzləşib

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