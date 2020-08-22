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Boeing создает ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов в пандемию

Boeing создает ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов в пандемию Американская аэрокосмическая корпорация Boeing разрабатывает портативный ультрафиолетовый излучатель, предназначенный для дезинфекции рабочих поверхностей в салоне и кабине пилотов во время пандемии коронавируса.
Инфраструктура
22 августа 2020 г. 07:46
Boeing создает ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов в пандемию

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing разрабатывает портативный ультрафиолетовый излучатель, предназначенный для дезинфекции рабочих поверхностей в салоне и кабине пилотов во время пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя данной программы Ро Латтерса.

По его словам, речь идет о своего рода жезле, излучающем ультрафиолетовый свет. Корпорация планирует предстоящей осенью запатентовать разработку и наладить ее промышленный выпуск. Для этого будут привлечены сторонние производители, с которыми Boeing намерена подписать соответствующие соглашения.

Американская корпорация проинформировала о своей программе 13 авиакомпаний. Многие из них проявили интерес к ультрафиолетовому излучателю.

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