Boeing пытается возобновить полеты 737 МАХ

В этой связи Boeing взаимодействует с авиавластями по всему миру

Boeing взаимодействует с авиавластями по всему миру, в том числе российскими, по возобновлению полетов самолетов Boeing 737 МАХ.

Как передает Report, об этом сообщил в ходе конференции "Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ" региональный директор Boeing по маркетингу в России и Средней Азии Кирилл Майоров.

"Мы очень плотно работаем со всеми авиавластями по всему миру в процессе возврата самолета 737 в эксплуатацию, и Росавиация не исключение. Мы делимся всей необходимой информацией, сопровождаем этот процесс… Сроки диктует регулятор, а не Boeing, поэтому я не могу называть конкретных сроков. Могу только заверить, что по той дорожной карте, которая намечена, там очень много пунктов по возвращению этого самолета в эксплуатацию, мы успешно продвигаемся и взаимодействуем со всеми авиавластями, в том числе российскими. Поэтому я надеюсь, что в скором времени вы увидите этот самолет и в российском небе тоже", — сказал К.Майоров.

Он отметил, что не обладает информацией о том, настаивают ли российские авиавласти на каких-либо дополнительных испытаниях для этого самолета.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Газета Wall Street Journal в июле сообщала, что самолеты Boeing 737 MAX, вероятно, не возобновят перевозку пассажиров до начала 2021 года.