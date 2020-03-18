Boeing призвал правительство США выделить 60 млрд долларов для помощи авиаотрасли

Компания Boeing выступает за то, чтобы правительство США выделило не менее 60 млрд долларов США для поддержки авиационно-космической промышленности.
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Поддержка, в частности, должна быть реализована в виде гарантий по кредитам, отметили в компании.
«Это будет один из наиболее важных способов помочь авиакомпаниям, аэропортам, поставщикам и производителям восстановиться (на фоне падения пассажиропотока из-за коронавируса»,— говорится в заявлении.
По мнению компании, долгосрочные перспективы отрасли по-прежнему сильны, однако пока пассажиропоток не восстановится до нормального уровня, необходимы меры для поддержки индустрии и экономики в целом.
Ранее торговая ассоциация Airlines for America (A4A) сообщила, что американские авиакомпании, несущие многомиллиардные убытки из-за эпидемии коронавируса, обратились за помощью к правительству. По данным источников The Wall Street Journal, в общей сложности компании надеются получить от государства около 50 млрд долларов США. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что последствия пандемии нового коронавируса оказались для гражданской авиации серьезнее, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года. «Авиационная отрасль практически остановилась»,— сказал он.
Напомним, что 5 марта Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила свой прогноз степени влияния пандемии на индустрию. Согласно новому отчету, из-за распространения COVID-19 авиакомпании недосчитаются по итогам 2020 года как минимум 63 млрд долларов США. При обширном распространении вируса потери могут достичь 113 млрд долларов США.