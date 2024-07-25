Boeing признает вину в мошенничестве в связи с двумя катастрофами

Авиастроительная корпорация Boeing окончательно подтвердила свое согласие признать вину в мошенничестве и преступном сговоре, что позволит завершить расследование министерства юстиции США, связанное с крушениями двух самолетов модели 737 MAX, принадлежащи

Авиастроительная корпорация Boeing окончательно подтвердила свое согласие признать вину в мошенничестве и преступном сговоре, что позволит завершить расследование министерства юстиции США, связанное с крушениями двух самолетов модели 737 MAX, принадлежащих авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на опубликованный в среду судебный документ.

Согласно информации, Boeing подала в минюст США детализированное соглашение о признании вины и подчеркнула, что продолжит активно сотрудничать с регулирующими органами.

В рамках этого соглашения компания также обязуется выплатить штраф в размере $243,6 млн. Кроме того, Boeing планирует инвестировать не менее $455 млн в улучшение программ безопасности и соблюдения нормативных стандартов в течение трех лет.

Как отмечает Reuters, семьи жертв обеих авиакатастроф смогут подать возражения до того, как судья примет решение о подтверждении сделки.

Две практически идентичные катастрофы с участием лайнеров 737 Max произошли в 2018 и 2019 годах. Самолет Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air разбился в конце октября 2018 года вскоре после взлета, в результате чего погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Всего несколько месяцев спустя разбился самолет Эфиопских авиалиний, в результате чего погибли все 157 пассажиров и члены экипажа.