Boeing получил заказ на 150 самолетов 737 MAX от индийской Akasa Air

Американская Boeing Co. получила заказ на 150 самолетов 737 MAX от индийского бюджетного авиаперевозчика Akasa Air.

Американская Boeing Co. получила заказ на 150 самолетов 737 MAX от индийского бюджетного авиаперевозчика Akasa Air.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Akasa получит узкофюзеляжные лайнеры MAX 10 и MAX 8-200, поставки будут осуществляться до 2032 года включительно.

Таким образом, общий портфель заказов авиакомпании на продукцию Boeing вырос до 226 самолетов.

В 2021 году Akasa заказала 72 лайнера 737 MAX, в июне 2023 года - четыре 737 MAX 8. В ее парке сейчас 22 самолета, в ближайшие восемь лет она рассчитывает получить еще 204.

В начале января самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.