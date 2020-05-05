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Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Boeing Australia представила прототип реактивного беспилотного летательного аппарата с искусственным интеллектом для ВВС Австралии — Loyal Wingman.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Презентация нового самолета состоялась во вторник, 5 мая. В компании выразили надежду, что однажды Loyal Wingman будет летать рядом с пилотируемыми боевыми самолетами.

Известно, что новый самолет имеет длину 11,5 м и будет «использовать искусственный интеллект для самостоятельного полета или поддержки пилотируемых самолетов, сохраняя при этом безопасное расстояние между другими самолетами».

В Boeing Australia добавили, что беспилотники смогут участвовать в радиоэлектронной борьбе, а также в разведывательных и наблюдательных миссиях.

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