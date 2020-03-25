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Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю

Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing планирует возобновить производство самолетов Boeing 737 MAX к маю. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По информации одного из источников агентства, Boeing попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737 MAX в апреле. 

Другой источник отметил, что компания изначально планировала возобновить сборку самолетов уже в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом решила перенести старт производства на май.

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