Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing планирует возобновить производство самолетов Boeing 737 MAX к маю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По информации одного из источников агентства, Boeing попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737 MAX в апреле.

Другой источник отметил, что компания изначально планировала возобновить сборку самолетов уже в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом решила перенести старт производства на май.